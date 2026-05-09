Milan la probabile formazione contro l' Atalanta | chance per Ricci e Loftus-Cheek in mezzo
Domani il Milan affronterà l'Atalanta in una partita di campionato con alcune novità di formazione. A causa di un infortunio, Tomori non sarà in campo e al suo posto giocherà De Winter in difesa. A centrocampo, Ricci e Loftus-Cheek hanno avuto possibilità di mettersi in mostra, mentre in attacco la coppia scelta sarà annunciata nelle prossime ore. La squadra si prepara a scendere in campo con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite.
Oggi Massimiliano Allegri parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia a Milanello intorno a mezzogiorno. Dopo, il tecnico rossonero condurrà l’allenamento per le prove definitive della formazione che sfiderà l’Atalanta in una sfida fondamentale per la corsa Champions. A tre giornate dalla fine, il Milan terzo ha due punti di vantaggio sulla Juventus quarta, tre sulla Roma quinta e cinque sul Como sesto. C’è da scommettere che anche oggi Max ripeterà la frase "ci mancano due vittorie". Già, tra Atalanta, Genoa e Cagliari il Diavolo deve mettere insieme 6 punti per essere sicuro del pass per l’Europa che conta. Contro la Dea, il tecnico di Livorno pare intenzionato a puntare su Samuele Ricci in regia, con Loftus-Cheek e Rabiot da mezzali.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Milan-Atalanta, la probabile formazione rossonera: Allegri pensa a Loftus-CheekPer l'occasione, Allegri medita di cambiare molto: non il modulo, che resterà il 3-5-2, bensì gli interpreti in campo.
Milan, le ultime verso l'Atalanta: panchina per Leao. Chance dal 1' per Gimenez e Loftus-CheekLa possibile panchina di Leao non è l’unica novità che Allegri valuta in vista della gara di domenica contro l’Atalanta.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Milan, le ultime verso l'Atalanta: panchina per Leao. Chance dal 1' per Gimenez e Loftus-Cheek; Rivoluzione Milan, Allegri ne cambia 6 rispetto al Sassuolo; Milan, ultimi dubbi di formazione: da Loftus-Cheek a Pulisic, Gimenez, Leao e Bartesaghi; Milan-Atalanta, Allegri cambia tutto: le probabili formazioni.
Milan, la probabile formazione contro l'Atalanta: chance per Ricci e Loftus-Cheek in mezzoOggi Massimiliano Allegri parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia a Milanello intorno a mezzogiorno. Dopo, il tecnico rossonero condurrà l’allenamento per le prove definitive della form ... gazzetta.it
Allegri valuta alcune novità per San Siro: il centrocampista inglese Loftus-Cheek può riprendersi una maglia dal primo minutoAllegri valuta alcune novità per San Siro: il centrocampista inglese Loftus-Cheek può riprendersi una maglia dal primo minuto ... calcionews24.com
Milan, novità importanti in mezzo al campo contro l'Atalanta: chance per Ricci e Loftus-Cheek x.com
[MN] Probabile formazione contro l'Atalanta: (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. reddit
| Milan-Atalanta Probabile formazione 352 Maignan De Winter Gabbia Pavlovic Saelemaekers Fofana Loftus-Cheek Rabiot Bartesaghi Pulisic Giménez All: Allegri #SempreMilan #ACMilan @la_rossonera facebook