Milan interesse del Napoli per Gila L’agente | Il ragazzo ha tanti estimatori

Il nome di Mario Gila, difensore centrale, è stato oggetto di discussione tra il Napoli e il Milan, secondo quanto riferito dall'agente del giocatore, il quale ha dichiarato che il suo assistito ha diversi estimatori. La questione riguarda le possibili trattative di mercato e le preferenze delle squadre interessate, mentre non sono stati ancora annunciati accordi ufficiali né dettagli sulle offerte ricevute. La situazione resta da seguire per eventuali sviluppi futuri.

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