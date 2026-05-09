Milan interesse del Napoli per Gila L’agente | Il ragazzo ha tanti estimatori

Da pianetamilan.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome di Mario Gila, difensore centrale, è stato oggetto di discussione tra il Napoli e il Milan, secondo quanto riferito dall'agente del giocatore, il quale ha dichiarato che il suo assistito ha diversi estimatori. La questione riguarda le possibili trattative di mercato e le preferenze delle squadre interessate, mentre non sono stati ancora annunciati accordi ufficiali né dettagli sulle offerte ricevute. La situazione resta da seguire per eventuali sviluppi futuri.

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Il nome di Mario Gila si prepara a diventare uno dei più discussi di tuta la sessione estiva di calciomercato. Il difensore centrale spagnolo della Lazio, seguitissimo dal Milan, è finito nel mirino di altre big italiane, tra cui il Napoli di Antonio Conte. Il Milan, si sa, segue da molto tempo il calciatore, e il suo profilo sembra essere perfetto per la difesa di Massimiliano Allegri. Igli Tare, direttore sportivo rossonero, si è messo subito al lavoro per cercare una vera e propria quadra, anche se ancora è da vedere quale sia il suo futuro. Allo stesso tempo, però, negli ultimi giorni il Napoli si è inserito con molta forza sul calciatore.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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