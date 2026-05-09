Milan interesse del Napoli per Gila L’agente | Il ragazzo ha tanti estimatori
Il nome di Mario Gila, difensore centrale, è stato oggetto di discussione tra il Napoli e il Milan, secondo quanto riferito dall'agente del giocatore, il quale ha dichiarato che il suo assistito ha diversi estimatori. La questione riguarda le possibili trattative di mercato e le preferenze delle squadre interessate, mentre non sono stati ancora annunciati accordi ufficiali né dettagli sulle offerte ricevute. La situazione resta da seguire per eventuali sviluppi futuri.
Il nome di Mario Gila si prepara a diventare uno dei più discussi di tuta la sessione estiva di calciomercato. Il difensore centrale spagnolo della Lazio, seguitissimo dal Milan, è finito nel mirino di altre big italiane, tra cui il Napoli di Antonio Conte. Il Milan, si sa, segue da molto tempo il calciatore, e il suo profilo sembra essere perfetto per la difesa di Massimiliano Allegri. Igli Tare, direttore sportivo rossonero, si è messo subito al lavoro per cercare una vera e propria quadra, anche se ancora è da vedere quale sia il suo futuro. Allo stesso tempo, però, negli ultimi giorni il Napoli si è inserito con molta forza sul calciatore.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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