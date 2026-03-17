Pio Esposito Inter l’agente svela | Interesse dell’Arsenal vero ma il ragazzo ha una volontà chiara Le ultime sul rinnovo

L'agente di Pio Esposito ha confermato che l'attaccante dell'Inter desidera restare in squadra, anche se l'Arsenal ha mostrato interesse. Mario Giuffredi ha affermato che l'interesse dei Gunners è reale, ma il giocatore ha una volontà ben definita di continuare con i nerazzurri. La questione rinnovo è al centro delle ultime notizie riguardanti il giovane calciatore.

Inter News 24 Pio Esposito Inter, Mario Giuffredi, agente del ragazzo, ha confermato la volontà dell’attaccante di rimanere in nerazzurro. L’agente di Pio Esposito, Mario Giuffredi, ha spento sul nascere le sirene di mercato provenienti dalla Premier League, blindando di fatto il giovane attaccante nerazzurro. Nonostante il forte interesse dell’ Arsenal, il futuro del classe 2005 appare indissolubilmente legato all’Inter di Cristian Chivu, che proprio grazie a un gol del suo talento è salita a quota 68 punti nell’ultimo turno di campionato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Pio Esposito giura amore eterno: «Niente Arsenal, voglio restare all’Inter per 10 anni». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, l’agente svela: «Interesse dell’Arsenal vero ma il ragazzo ha una volontà chiara». Le ultime sul rinnovo Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, le ultime di Romano tra Alisson e l’interesse dell’Arsenal su Esposito Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Arsenal su Pio Esposito, Ausilio e Marotta preparano il rinnovo PIO ESPOSITO INCANTA L'ARSENAL! L'INTER FA MURO #inter #calcionews24 Tutti gli aggiornamenti su Pio Esposito Inter Temi più discussi: Dopo l'Arsenal anche il Newcastle su Pio Esposito: l'Inter ha le idee chiare; Bobo Vieri dopo Milan-Inter: Pio Esposito è come Toni, con uno come lui non si può arrivare sul fondo e tornare indietro; Perché l’Arsenal segue da vicino Pio Esposito, il giovane bomber dell’Inter su cui l’Italia punta per risolvere il problema goal nei playoff per i Mondiali; Inter ripresa dall’Atalanta: al gol di Pio Esposito risponde Krstovic tra le polemiche. Per Pio Esposito il Newcastle esagera, non è solo l'Arsenal a minacciare l'InterIl giocatore dell'Inter, Pio Esposito, sarebbe apprezzato anche dal Newcastle che si sarebbe inserito nella possibile trattativa con l'Arsenal: sullo sfondo il rinnovo con Marotta ... sport.virgilio.it Pio Esposito bianconero, la follia che l’Inter vuole evitare ad ogni costoPio Esposito continua ad essere al centro delle indiscrezioni di mercato: ipotesi bianconera, ma l’Inter vuole evitarlo ad ogni costo Un Pio Esposito bianconero è un’immagine che qualsiasi tifoso dell ... calcionews24.com Pio Esposito-Newcastle, addio all’Inter La scelta sulla cessione in estate https://bit.ly/4cP2kWO - facebook.com facebook Inter-Atalanta termina 1-1: a Pio #Esposito risponde #Krstovic nel finale L’analisi del match @tancredipalmeri x.com