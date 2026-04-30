Oggi a Milano si parla di possibili mosse di mercato legate al Napoli, con attenzione al futuro di Gila e all’interesse per un doppio acquisto. L’agente dell’attaccante ha rilasciato dichiarazioni in esclusiva, mentre circolano anche voci su un’idea per la fascia di capitano. Sono queste le notizie principali che dominano le cronache sportive della giornata.

In attesa di rivedere il Milan in campo domenica contro il Sassuolo, sfida fondamentale per il ritorno in Champions League dei rossoneri, nelle ultime ore il calciomercato è assoluto protagonista con diversi nomi usciti sui giornali sportivi e non solo. In vista della prossima stagione si parla di due protagonisti del Napoli di Antonio Conte, ma non solo visto l'interesse sempre vivo del Diavolo per Gila. Per chiarire le voci, abbiamo ascoltato in esclusiva l'agente del giocatore. Poi anche l'ultima idea per fare il salto di qualità sulla fascia destra. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile 2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: doppio colpo dal Napoli? L’agente di Gila in esclusiva e l’idea per la fascia

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