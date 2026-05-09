Milan-Goretzka colpo pronto ma tutto dipende da un solo risultato | le ultime notizie

Il Milan ha avviato i contatti per ingaggiare il centrocampista tedesco, attualmente senza contratto, come possibile rinforzo a parametro zero. La trattativa è in corso, ma la decisione finale dipende da un risultato specifico che potrebbe influenzare l'esito della trattativa. Al momento, non ci sono ufficializzazioni o dettagli definitivi, e tutto resta in attesa di sviluppi.

Giorni e settimane di attesa anche per il calciomercato del Milan: la dirigenza rossonera potrebbe aspettare la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League prima di provare a chiudere per alcuni degli obiettivi per la prossima stagione. Alla squadra di Allegri servono due vittorie nelle ultime tre partite di Serie A (Atalanta, Genoa e Cagliari), per ottenere la matematica certezza. Con i soldi e i premi UEFA, il Milan potrà puntare a obiettivi importanti, tra cui Leon Goretzka. Il centrocampista classe 1995 si libera a parametro zero a fine stagione (scadenza naturale fissata il 30 giugno 2026) e lascerà il Bayern Monaco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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