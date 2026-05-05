Milan in pole per Goretzka ma attenzione alla concorrenza | le ultime di calciomercato

Il Milan è tra le società che stanno seguendo da vicino la situazione di Leon Goretzka, con l’obiettivo di portarlo in squadra nella prossima sessione di calciomercato. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono accordi definitivi, mentre diverse squadre straniere stanno monitorando la stessa situazione e potrebbero inserirsi. La volontà del giocatore e le offerte ufficiali sono ancora da definire.

Il Bayern Monaco e Leon Goretzka si diranno addio al termine della stagione. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto a giugno e lascerà il club bavarese a parametro zero. Una situazione che ha immediatamente acceso i riflettori di diversi top club europei. Tra questi, il Milan è quello che, al momento, si è mosso con maggiore decisione. Nella stagione in corso, il classe 1995, ha realizzato 5 gol e 4 assist in 45 presenze complessive (2220 minuti in campo). Goretzka rappresenta un’occasione di mercato importante per esperienza internazionale, fisicità e duttilità tattica. Il Milan ha già avviato contatti con l’entourage del giocatore, posizionandosi in vantaggio rispetto alla concorrenza italiana.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan in pole per Goretzka, ma attenzione alla concorrenza: le ultime di calciomercato Notizie correlate Calciomercato, Ceccarini: “Il Milan ha cominciato il corteggiamento a Goretzka, ma occhio alla concorrenza…”Mancano ancora otto partite al termine del campionato, ma in casa Milan sono già iniziati i preparativi per la prossima stagione. Calciomercato, il Milan è in corsa per Goretzka. Ma la concorrenza (anche italiana) aumentaIn vista della prossima stagione, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan interverrà per acquisire una nuova mezzala destra. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nkunku via, il Milan lo scarica e chiede 30 milioni: Fenerbahçe in pole; Via Fofana per Goretzka: la Ligue 1 sul centrocampista del Milan, un club in pole; Calciomercato Milan, Koné nome caldo. Il Sassuolo vuole Camarda; Milan, Nkunku tra i cedibili: c'è il Fenerbahce in pole. Milan in pole per Vlahovic: dubbi fisici e ingaggio allontanano il BarcellonaSecondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall’Inghilterra, il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe tingersi di rossonero. L’attaccante della Juventus, al centro di voci e manovre in vista ... it.blastingnews.com Milan, Nkunku verso l’addio: Fenerbahce in poleIl Milan valuta la cessione di Nkunku: il Fenerbahce è in pole, ma attenzione anche alle offerte da Turchia e Arabia Saudita. europacalcio.it Dopo il grave infortunio allo zigomo in seguito allo scontro con Locatelli, Modric si è dovuto operare. Per tutti la sua stagione sarebbe finita in quel Milan-Juventus, senza alcuna possibilità di recuperare per il finale di stagione in campionato. Oggi invece è arri - facebook.com facebook #Milan, le Top News del mattino: crollo post-Scudetto. Big a rischio e gli errori di RedBird e Furlani #ACMilan #SempreMilan x.com