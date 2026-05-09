Il Milan si prepara a cambiare il proprio assetto in vista della prossima stagione, con il direttore sportivo che sta valutando diverse opzioni per il reparto tecnico e dirigenziale. In particolare, si parla di un forte interesse per un nuovo allenatore e di possibili mosse sul mercato per rafforzare la rosa. La società sembra pronta a fare scelte importanti, con nomi che circolano come possibili nuovi protagonisti del progetto.

Il Milan torna in campo domani contro l'Atalanta, ma il campo non sembra il primo argomento intorno ai rossoneri. Il tema caldo per il Diavolo resta il futuro della società, il calciomercato e in particolare quello di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Già da ieri erano arrivate voci importanti, specialmente sull'attuale direttore sportivo del Milan (qui le novità da Schira). Chi mette il carico da novanta sulla faccenda è 'Il Corriere dello Sport'. Secondo il quotidiano, infatti, l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani starebbe facendo di tutto per prendere Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Furlani prepara la rivoluzione: spinta forte per D’Amico. Pronto Italiano in panchina

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