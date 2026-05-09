Le notizie principali sul calciomercato del Milan di questa mattina parlano di una possibile rivoluzione nella rosa per la prossima estate. Si parla di un piano che include l'acquisto di Goretzka e di un annuncio riguardante Furlani. Questi aggiornamenti arrivano in un periodo di discussioni e rumors legati alle mosse di mercato dei rossoneri.

Il Milan è pronto a tornare in campo: domani la sfida cruciale contro l'Atalanta. Tra la sfida contro la Dea e quelle che restano con Genoa e Cagliari, i rossoneri dovranno conquistare due vittorie per avere la certezza matematica di giocare la Champions League. Nonostante l'importanza delle prossime partite, quello che fa clamore è il possibile futuro del Milan: altra rivoluzione in arrivo? Voci su D'Amico e Furlani. Ecco cosa serve per Goretzka e il futuro di Allegri. Le top news del 9 maggio 2026 da Pianeta Milan. Iniziamo parlando di mercato: il Milan continua il pressing per portare in rossonero Leon Goretzka. Il centrocampista classe 1995 si libera a zero dal Bayern Monaco, con il Diavolo pronto a investire un triennale da 5 milioni di euro a stagione per convincerlo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Top News di rassegna: rivoluzione in arrivo, piano Goretzka e l’annuncio su Furlani

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