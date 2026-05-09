Calciomercato Milan Top News di rassegna | rivoluzione in arrivo piano Goretzka e l’annuncio su Furlani
Le notizie principali sul calciomercato del Milan di questa mattina parlano di una possibile rivoluzione nella rosa per la prossima estate. Si parla di un piano che include l'acquisto di Goretzka e di un annuncio riguardante Furlani. Questi aggiornamenti arrivano in un periodo di discussioni e rumors legati alle mosse di mercato dei rossoneri.
Il Milan è pronto a tornare in campo: domani la sfida cruciale contro l'Atalanta. Tra la sfida contro la Dea e quelle che restano con Genoa e Cagliari, i rossoneri dovranno conquistare due vittorie per avere la certezza matematica di giocare la Champions League. Nonostante l'importanza delle prossime partite, quello che fa clamore è il possibile futuro del Milan: altra rivoluzione in arrivo? Voci su D'Amico e Furlani. Ecco cosa serve per Goretzka e il futuro di Allegri. Le top news del 9 maggio 2026 da Pianeta Milan. Iniziamo parlando di mercato: il Milan continua il pressing per portare in rossonero Leon Goretzka. Il centrocampista classe 1995 si libera a zero dal Bayern Monaco, con il Diavolo pronto a investire un triennale da 5 milioni di euro a stagione per convincerlo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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