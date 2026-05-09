Milan clima rovente | striscioni durissimi fuori dagli uffici | PM News

Nella vigilia della partita tra Milan e Atalanta, si sono verificati scontri tra tifosi e polizia davanti agli uffici della società. Striscioni con toni duri sono stati esposti nei pressi della sede, mentre alcune persone sono state identificate dalle forze dell'ordine. La tensione si è manifestata con un presidio di protesta che ha coinvolto alcuni agenti e manifestanti, creando un clima di forte agitazione prima dell'incontro calcistico.

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La vigilia di Milan-Atalanta si prospetta molto calda. Oltre ad esserci la tensione dovuta all'importanza del match, in programma domani a San Siro alle ore 20:45, si aggiungono anche le problematiche legate alla dirigenza. Come vi abbiamo riferito ieri, la Curva Sud starebbe preparando una protesta nei confronti dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, accusato di una gestione legata solo al ricavo e al bilancio e poco ai risultati sportivi, quelli che interessano a tutti i supporters.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, clima rovente: striscioni durissimi fuori dagli uffici | PM News ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Milan, clima rovente attorno a Furlani: superate le 30mila firme Bari-Entella, striscioni durissimi contro la squadra: “Mercenari”, “Senza dignità”Clima tesl alla vigilia di Bari-Entella, gara decisiva per le speranze salvezza dei biancorossi in programma venerdì 1 maggio. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Milan, clima rovente in vista dell'Atalanta: prevista contestazione dei tifosi a San Siro contro Furlani; Atalanta a San Siro in un clima rovente: i tifosi del Milan preparano la contestazione. Milan, clima rovente in vista dell'Atalanta: prevista contestazione dei tifosi a San Siro contro FurlaniIl dirigente rossonero verrà contestato anche domenica a San Siro quando verranno esposti anche diversi striscioni contro il suo operato. msn.com