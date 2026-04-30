Bari-Entella striscioni durissimi contro la squadra | Mercenari Senza dignità

Nella vigilia della partita tra Bari e Entella, si sono verificati momenti di tensione tra i tifosi del Bari. Durante gli striscioni esposti allo stadio, sono stati scritti messaggi come “Mercenari” e “Senza dignità”, rivolti alla squadra ospite. La gara, prevista per venerdì 1 maggio, rappresenta un match fondamentale per le possibilità di salvezza dei biancorossi.

Clima tesl alla vigilia di Bari-Entella, gara decisiva per le speranze salvezza dei biancorossi in programma venerdì 1 maggio.Nella serata di ieri, nei pressi dello stadio San Nicola, sono comparsi diversi striscioni con messaggi molto duri rivolti alla squadra.I messaggiParole pesanti, che.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Pescara-Bari senza tifosi biancorossi: ultras al San Nicola per caricare la squadraI sostenitori dei galletti, gravati dal divieto di trasferta in occasione della partita di domenica 8 marzo hanno assistito alla rifinitura caricando... Aggiornamenti e contenuti dedicati Bari-Entella, striscioni durissimi contro la squadra: Mercenari, Senza dignitàLa sfida contro l’Entella rappresenta un crocevia fondamentale per il futuro del Bari, con la squadra chiamata a reagire in un momento delicatissimo. La contestazione degli ultimi giorni è l’ennesimo ... baritoday.it Prossima Partita: Bari-Virtus Entella 01/05 ore 15.00*** Discutiamo in questo topic del prossimo match. I biglietti per Bari-Virtus Entella - 18ª giornata del girone di ritorno del Campionato di SerieBKT 2025/26, in programma venerdì 1 maggio alle ore 1 ... solobari.it