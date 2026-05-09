Domenica alle 20.45 si gioca la partita tra Milan e Atalanta al Meazza. La direzione dell'incontro sarà affidata all’arbitro Zufferli. Gli spettatori potranno seguire il match in diretta in tv o in streaming attraverso le piattaforme Sky, Dazn o NOW. La sfida è tra due squadre che occupano posizioni di rilievo nella classifica del campionato.

Milan-Atalanta è il posticipo della domenica sera valido per la trentaseiesima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio Meazza di Milano alle ore 20.45. La gara sarà diretta da Luca Zufferli della sezione di Udine. Assistenti Dei Giudici e C. Rossi. Quarto uomo Fourneau. Al Var Di Paolo, assistente Var Mariani. Con la sconfitta contro il Sassuolo, il Milan si è complicato decisamente la vita nell'ambito delle prospettive Champions. Quella che fino a poco tempo fa pareva una gestione abbastanza serena della classifica, è diventato un fattore di rischio evidente: in termini matematici, al netto dei risultati delle dirette concorrenti, ai rossoneri mancano 6 punti per la certezza di chiudere fra le prime quattro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Atalanta, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Atalanta-Bayern Monaco 1-6: gol e highlights

Notizie correlate

Atalanta-Bayern: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tvPronti, partenza, via: ecco l'appuntamento più importante della stagione dell'Atalanta.

Atalanta-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streamingUna partita che può decidere una stagione: nella 32ª giornata, Atalanta e Juventus, a caccia del quarto posto che vale la qualificazione alla...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Dove vedere Milan-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Milan - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Segui Milan-Atalanta: dove vederla, formazioni e quote; Milan-Atalanta: data, ora e dove vedere la partita in TV e Streaming.

Milan-Atalanta, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tvFischio d'inizio domenica alle ore 20.45 al Meazza. Direzione di gara affidata all'arbitro Zufferli della sezione di Udine ... gazzetta.it

Dove vedere Milan vs Atalanta in TV e streamingMilan vs Atalanta saranno tra i protagonisti della 36° giornata di Serie A 2025/2026. Ecco quando inizia la partita e come vederla in streaming. tomshw.it

Milan, novità importanti in mezzo al campo contro l'Atalanta: chance per Ricci e Loftus-Cheek x.com

Atalanta U23 Serie C Group C placement reddit