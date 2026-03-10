Atalanta-Bayern | Sky Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Domani sera si gioca la partita tra Atalanta e Bayern Monaco, valida per gli ottavi di finale. La sfida si svolge alla New Balance Arena di Bergamo e sarà trasmessa in diretta su Sky, Dazn e NOW. I tifosi potranno seguirla sia in streaming che sui canali televisivi, con diverse opzioni a disposizione per guardare il match.

Pronti, partenza, via: ecco l'appuntamento più importante della stagione dell'Atalanta. A Bergamo arriva il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di finale che la Dea ha conquistato grazie alla pazza rimonta arrivata contro il Borussia Dortmund. La squadra di Kompany resta da record, ma Palladino spera di incartare i bavaresi per poter alimentare il sogno di raggiungere i quarti. Il pareggio contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato ha minato qualche certezza per la squadra di Palladino, ma da salvare resta la reazione del gruppo nerazzurro che in Europa ha già dimostrato di poter dire la sua contro tutti. Dal 1' l'eroe della sfida contro il Dortmund, Samardzic, in compagnia di Zalewski e Scamacca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

