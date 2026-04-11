Atalanta-Juve | Sky Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Stasera si gioca una partita tra due squadre di calcio in una stadio a porte chiuse. La sfida tra le formazioni è visibile su diverse piattaforme streaming e in televisione, tra cui Sky, Dazn e NOW. La partita può essere seguita anche tramite il servizio di streaming di ciascuna piattaforma, con alcune differenze nelle modalità di visione. La partita è valida per la stagione in corso e vede le squadre divise da quattro punti in classifica.

Una partita che può decidere una stagione: nella 32ª giornata, Atalanta e Juventus, a caccia del quarto posto che vale la qualificazione alla Champions League, si sfidano in una gara che potrebbe segnarne quasi definitivamente il destino. I bianconeri, a -1 dal Como, hanno 4 punti di vantaggio sui nerazzurri e vorrebbero sfruttare il contemporaneo big match tra Fabregas e l'Inter per portarsi in testa alla volata. Arbitro della sfida sarà Maresca, della sezione di Napoli. L'arrivo di Palladino in panchina al posto di Juric ha svoltato la stagione dell'Atalanta, che, con l'ex Fiorentina alla guida, viaggia a una media di 2 punti a partita in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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