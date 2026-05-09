Milan-Atalanta Palladino | Vedo una bella partita La priorità è dare tutto

Da pianetamilan.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in vista della partita contro il Milan durante la conferenza stampa della vigilia. Ha commentato che si aspetta una buona gara e ha sottolineato che la squadra deve concentrarsi nel dare il massimo in campo. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui temi della partita o sulle strategie della squadra.

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Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni nella classica conferenza stampa della vigilia. Infatti, domani alle ore 20:45 presso lo Stadio di San Siro si giocherà Milan–Atalanta, match valido per la 36esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. L’allenatore della Dea ha voluto spiegare il lavoro svolto dai suoi ragazzi nell'ultima settimana, per poi spostarsi. parlare di quelli che potrebbero essere i punti deboli dei rossoneri. «Vedo una bella partita, in uno stadio caldo e contro una squadra affamata di punti. Dobbiamo dare una grande reazione da squadra. Importante fare punti e consolidare il settimo posto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, Palladino: “Vedo una bella partita. La priorità è dare tutto”
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