Milan-Atalanta Palladino | Vedo una bella partita La priorità è dare tutto

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in vista della partita contro il Milan durante la conferenza stampa della vigilia. Ha commentato che si aspetta una buona gara e ha sottolineato che la squadra deve concentrarsi nel dare il massimo in campo. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui temi della partita o sulle strategie della squadra.

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