Palladino avvisa il Milan | Stiamo creando tanto fino alla fine dobbiamo dare tutto

Nella giornata di ieri, l'Atalanta di Raffaele Palladino ha pareggiato in casa contro il Genoa. Palladino ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando che si sta creando molto e che bisogna continuare a dare tutto fino alla fine della stagione. La partita si è conclusa con un risultato di parità, mantenendo l'Atalanta nelle posizioni di classifica.

Nella giornata di ieri, l'Atalanta del giovane Raffaele Palladino è scesa nuovamente in campo, ma il risultato non è stato dei migliori: contro il Genoa in casa, la Dea non è andata oltre il pareggio a reti inviolate contro il Genoa di Daniel De Rossi. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dei nerazzurri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni legate alla prestazione dei suoi ragazzi, ma non solo. Palladino ha voluto 'avvisare' anche il Milan, prossima avversaria a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole merito: «Credo che sia sotto gli occhi di tutti che stiamo creando tanto, però nell’ultimo periodo ci sta girando male, ci sono state anche occasioni clamorose, traverse e pali.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Palladino avvisa il Milan: “Stiamo creando tanto, fino alla fine dobbiamo dare tutto” Notizie correlate Milan, Saelemaekers avvisa: “Il Parma ci crede sempre fino alla fine, la partita sarà lunga”Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'MilanTV' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Milan, così Saelemaekers post Inter: “Uniti fino alla fine, dobbiamo continuare così”Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026... Altri aggiornamenti Si parla di: Rossoneri domenica a Reggio Emilia in cerca di punti fondamentali. Tare avvisa il Milan: Bisogna tornare a vincere; Atalanta-Genoa | l’incognita Europa e i dubbi sul futuro di Palladino.