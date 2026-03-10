Atalanta Palladino nel pre partita | Mission Impossible? Ci stiamo godendo tutto di questi giorni

Nel pre partita, l’allenatore dell’Atalanta ha dichiarato a Sky che stanno vivendo giorni intensi e che, davanti ai tifosi, se la squadra dà il massimo, può ottenere risultati importanti. Ha aggiunto che si stanno concentrando sul presente e che stanno cercando di godersi ogni momento di questa fase della stagione. Le sue parole sono state rivolte a motivare il gruppo e i supporter presenti allo stadio.

