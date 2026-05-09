Massimiliano Allegri si sta dimostrando molto efficace nelle partite di campionato che qualificano alla Champions League. Il tecnico ha portato risultati concreti nel percorso del Milan, che si riflettono nella posizione in classifica. Per il futuro, il club tiene d'occhio alcuni elementi che potrebbero influenzare le prossime scelte e strategie. Questi aspetti sono considerati chiave per mantenere o migliorare la posizione nella competizione europea.

Tante voci e notizie sul futuro del Milan: oggi si parla con forza di una possibile rivoluzione che potrebbe interessare sia la dirigenza che la panchina rossonera (qui i dettagli). Si parla però anche di campo: mancano le sfide contro Atalanta, Genoa e Cagliari per il Diavolo e servono 6 punti per la matematica certezza di giocare la Champions League nella prossima stagione. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', quotidiano oggi in edicola, Massimiliano Allegri ha sempre centrato l'obiettivo qualificazione in Champions League negli ultimi dieci anni in cui ha concluso un campionato. Nel 2022-23 chiude al terzo posto con la Juventus, ma non andò in Champions per i 10 punti di penalizzazione per la vicenda delle plusvalenze gonfiate del club.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri sa come si vince la corsa Champions: il dato. E sul futuro c’è un fattore

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