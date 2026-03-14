Durante la conferenza stampa, l’allenatore del Milan ha annunciato che, nel prossimo incontro contro la Lazio, il centrocampista Rabiot non sarà in campo a causa di una squalifica. Per sostituirlo, la squadra potrebbe schierare Ricci o Jashari, ma la decisione definitiva sarà comunicata prima della partita. La squalifica di Rabiot rappresenta un'assenza importante per i rossoneri.

Archiviati i festeggiamenti post derby, il Milan si prepara ad affrontare la Lazio. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per dare continuità a quanto di buono fatto vedere contro l'Inter. La squadra di Sarri, invece, ritroverà i propri tifosi: l'Olimpico è pronto a tingersi di biancoceleste per un'ultima volta, prima di riprendere la contestazione contro la società. Contro la Lazio Massimiliano Allegri dovrà fare a meno del suo 'cavallo pazzo', Adrien Rabiot, squalificato dopo il giallo rimediato nel derby. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossonero, ha rivelato chi potrebbe sostituire il centrocampista francese nel match dell'Olimpico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Ricci o Jashari al posto di Rabiot? Allegri annuncia la sua scelta in conferenza stampa

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