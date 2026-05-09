L’allenatore del Milan ha ipotizzato un possibile cambio di formazione, con un tridente in attacco che potrebbe vedere Gimenez come titolare. La squadra dovrà affrontare le assenze di Modric e Tomori, due elementi chiave della rosa. Restano da capire chi affiancherà Gimenez nel nuovo assetto tattico proposto dall’allenatore e come questa modifica influenzerà la fase offensiva della squadra. La situazione resta in evoluzione e dipende dalle scelte tecniche del tecnico.

? Domande chiave Come cambierà l'assetto tattico senza Modric e Tomori?. Chi affiancherà Gimenez nel nuovo tridente ipotizzato da Allegri?. Perché il rapporto tra Allegri e Furlani è diventato così teso?. Quali sono le conseguenze in classifica dopo il periodo di magra?.? In Breve Luka Modric assente per intervento al zigomo subito contro la Juventus. Tomori in fase di recupero per la sfida di domenica a San Siro. Milan ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite disputate. Obiettivo Champions League dipende dal risultato contro l'Atalanta e il Genoa. Massimiliano Allegri ha delineato le opzioni tattiche per la sfida di domenica contro l’Atalanta a San Siro, suggerendo un possibile cambio di assetto con l’inserimento di Santiago Gimenez nel tridente offensivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, Allegri ipotizza il tridente: Gimenez può tornare titolare

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