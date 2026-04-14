Asili nido i criteri per entrare non rispecchiano più le esigenze delle famiglie di oggi | la lettera
Numerose famiglie del territorio lamentano che i criteri adottati per l’assegnazione dei posti negli asili nido comunali non rispecchiano più le esigenze attuali. In particolare, si sottolinea come le modalità di valutazione dei punteggi non tengano conto delle diverse situazioni familiari e delle reali necessità di cura dei bambini. La questione ha suscitato diverse lettere di cittadini che chiedono un’analisi più approfondita di questi criteri.
Gentile Redazione, scrivo per portare all’attenzione un tema che riguarda molte famiglie del territorio: i criteri di assegnazione dei punteggi per l’accesso agli asili nido comunali. Oggi questi criteri appaiono, in diversi casi, non più allineati alla realtà. Ad esempio, l’assistenza a un.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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