Mi sono difeso dalle sue avances A Palermo 68enne trovato morto con la testa fracassata | di costituisce 16enne

Da feedpress.me 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Palermo, un uomo di 68 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Buonpensiero, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. La vittima, identificata come P. D., è stata trovata con la testa fracassata. La polizia ha arrestato un 16enne, accusato di aver confessato di essersi difeso dalle avances dell’uomo. La scena del crimine e le testimonianze sono al vaglio degli investigatori.

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Omicidio nella notte al Villaggio Santa Rosalia, a Palermo. Un uomo di 68 anni, P. D., è stato ucciso all’interno della propria abitazione in via Buonpensiero. A colpirlo sarebbe stato un ragazzo di 16 anni che, dopo l’aggressione, si è presentato spontaneamente in questura per costituirsi. Il giovane avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Indaga la Squadra mobile, coordinata dalla procura per i minorenni. Sul posto la Scientifica per i rilievi. Il ragazzo di 16 anni si è presentato in questura verso mezzanotte e ha raccontato di essersi difeso dalle avances sessuali dell’uomo, vicino di casa. I poliziotti sono andati nell’appartamento e hanno trovato la vittima con la testa fracassata.🔗 Leggi su Feedpress.me

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