Nella notte a Palermo, un uomo di 68 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Buonpensiero, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. La vittima, identificata come P. D., è stata trovata con la testa fracassata. La polizia ha arrestato un 16enne, accusato di aver confessato di essersi difeso dalle avances dell’uomo. La scena del crimine e le testimonianze sono al vaglio degli investigatori.

Omicidio nella notte al Villaggio Santa Rosalia, a Palermo. Un uomo di 68 anni, P. D., è stato ucciso all’interno della propria abitazione in via Buonpensiero. A colpirlo sarebbe stato un ragazzo di 16 anni che, dopo l’aggressione, si è presentato spontaneamente in questura per costituirsi. Il giovane avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Indaga la Squadra mobile, coordinata dalla procura per i minorenni. Sul posto la Scientifica per i rilievi. Il ragazzo di 16 anni si è presentato in questura verso mezzanotte e ha raccontato di essersi difeso dalle avances sessuali dell’uomo, vicino di casa. I poliziotti sono andati nell’appartamento e hanno trovato la vittima con la testa fracassata.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - “Mi sono difeso dalle sue avances”. A Palermo 68enne trovato morto con la testa fracassata: di costituisce 16enne

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Palermo, 16enne uccide un uomo e si costituisce: "Mi sono difeso da avance sessuali"

Sedicenne uccide un uomo di 69 anni a Palermo e poi si costituisce: “Mi ha fatto delle avances sessuali”L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno a mezzanotte, nell'appartamento della vittima al Villaggio Santa Rosalia.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Omicidio a Palermo, sedicenne uccide un uomo e si costituisce: Avance sessuali, mi sono difeso; Processo per corruzione a Galvagno; Omicidio al Villaggio Santa Rosalia, sedicenne uccide un uomo di 51 anni e poi si costituisce; Non bastano Palermo e Jasaitis all’Orlandina che torna fragile in difesa e chiude la stagione.

Mi sono difeso dalle sue avances. A Palermo 68enne trovato morto con la testa fracassata: di costituisce 16enneOmicidio a Palermo . E’ accaduto nella notte, al Villaggio Santa Rosalia. Un minore di 16 anni avrebbe ucciso un uomo di 51 anni nell’abitazione di ... gazzettadelsud.it

Palermo, 16enne uccide un uomo e si costituisce. «Colpito alla testa dopo un approccio sessuale»A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso, la notte scorsa, un uomo di 51 anni. È accaduto al Villaggio Santa Rosalia. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima in ... ilgazzettino.it

Dalle Alpi al blu: al via i voli charter Aosta-Cagliari-Palermo x.com

Dove alloggiare a Palermo reddit