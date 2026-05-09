Negli ultimi anni, la cucina messicana in Italia ha conosciuto una trasformazione che va oltre le semplici rivisitazioni di piatti tradizionali. Oggi, i ristoranti offrono tacos preparati con ingredienti di qualità e tecniche gourmet, accompagnati da distillati d’agave di pregio. Questa evoluzione si riflette anche nella proposta di bevande e nel modo in cui il settore si presenta ai clienti, abbandonando le immagini stereotipate del passato.

Life&People.it C’è stato un tempo in cui l’immaginario della cucina messicana in Italia era confinato a una caricatura polverosa: nachos industriali, fiumi di formaggio fuso e una decorazione fin troppo generosa di peperoncini di plastica. Ma la geografia del gusto è cambiata. Dimentica il folklore bidimensionale e le scenografie di cartapesta: oggi, il mexican dining a Milano non è un invito a una kermesse in maschera, quanto piuttosto un’immersione in un ecosistema gastronomico cerebrale, dove il rigore tecnico e la fierezza identitaria prendono il posto dei vecchi cliché. È la fine dell’era del “piatto unico” e l’inizio di una stagione dominata dalla biodiversità del mais, dalle fermentazioni ancestrali e da una mixology che tratta il Tequila e il Mezcal con la stessa reverenza che un sommelier riserverebbe a un Grand Cru di Borgogna.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Mexican dining: l’evoluzione gourmet tra tacos d’autore e distillati d’agave

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