Dal 10 aprile al 10 maggio 2026, i ristoranti della provincia promuoveranno l’asparago piacentino durante la 19ª edizione di una rassegna gastronomica. L’evento include anche esposizioni di ceramiche storiche e si svolge nel contesto di iniziative dedicate alla valorizzazione dei prodotti locali. La manifestazione coinvolge diversi esercizi di ristorazione e si svolge nel territorio della provincia.

Piacenza promuove l’asparago locale attraverso una rassegna gastronomica che coinvolgerà i ristoranti provinciali dal 10 aprile al 10 maggio 2026. L’evento è partito ufficialmente con un incontro presso la sede dell’Unione Commercianti. L’obiettivo è dare spazio a un prodotto d’eccellenza del territorio, proponendo piatti a tema che spaziano dagli antipasti ai dolci. Emanuela Cabrini, che guida il Consorzio di tutela e valorizzazione dell’Asparago Piacentino, ha evidenziato come l’iniziativa sia giunta alla diciannovesima edizione. Questo numero conferma il forte legame tra il pubblico e le qualità nutrizionali del vegetale, oltre alla sua flessibilità in cucina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asparago Piacentino: 19ª edizione tra gourmet e ceramiche storiche

Un mese di menù a tema asparago piacentino nei ristoranti, al via la rassegna gastronomicaHa ufficialmente preso il via l'edizione 2026 della Rassegna gastronomica dell'Asparago Piacentino: si parte il 10 aprile.

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