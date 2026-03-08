Roma | operazione anti borseggiatori 10 arresti in 72 ore

Nella capitale, nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno portato a termine un’ampia operazione di controllo del territorio che ha portato all’arresto di dieci persone in sole 72 ore. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle zone più frequentate, intervenendo su segnalazioni di borseggi e comportamenti sospetti. Tutti gli arrestati sono stati coinvolti in attività legate a furti e furto con destrezza.

Roma, 8 marzo 2026 – Dieci persone arrestate in appena 72 ore nel corso di una vasta operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri a Roma. Le accuse contestate vanno dal furto aggravato al tentato furto in abitazione, fino alla resistenza a pubblico ufficiale. L’attività dei militari ha interessato diverse zone della Capitale, dal centro storico ai quartieri più frequentati da turisti e residenti, con interventi mirati contro il fenomeno dei borseggi e dei furti. Borseggi nel centro storico. I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, impegnati in un servizio antiborseggio nel Rione Campo Marzio, hanno arrestato tre cittadini stranieri – un cubano, un’argentina e una spagnola. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: operazione anti borseggiatori, 10 arresti in 72 ore Roma, pestaggio in diretta allo youtuber anti-borseggiatori Simone Cicalone in metro: 4 arrestiL’aggressione risale al 12 novembre scorso alla fermata Ottaviano della linea A: colpito con calci e pugni, sono state aggredite anche due guardie... Roma: due arresti in poche ore per furti, in manette borseggiatori in centro e a TalentiL’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti dei reati predatori rimane estremamente alta, e questo impegno si estende... Una raccolta di contenuti su Roma operazione anti borseggiatori 10.... Stretta dei Carabinieri contro i borseggiatori: 10 ‘mano lesta’ arresti in 72 ore | ROMAProsegue senza sosta l’attività di contrasto alla microcriminalità urbana da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Nelle ultime 72 ore, ... castellinotizie.it Roma centro blindato: arresti e denunce contro borseggiatori, truffatori e abusiviControlli straordinari nel centro di Roma: 9 arresti e 5 denunce. Colpiti borseggiatori, gioco delle campanelle e abusivi nei siti turistici. romait.it