Roma pestaggio in diretta allo youtuber anti-borseggiatori Simone Cicalone in metro | 4 arresti

Quattro uomini sono stati arrestati a Roma in relazione a un pestaggio avvenuto lo scorso novembre ai danni dello youtuber Simone Cicalone, noto per i suoi video contro i borseggiatori nelle metropolitane della città. L'aggressione si è verificata in una stazione della metropolitana mentre Cicalone si trovava in pubblico. Le autorità hanno confermato l'arresto dei sospettati, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze.

L’aggressione risale al 12 novembre scorso alla fermata Ottaviano della linea A: colpito con calci e pugni, sono state aggredite anche due guardie particolari giurate intervenute per fermare il gruppo Roma, 28 febbraio 2026 – Quattro persone sono state arrestate per l’aggressione del novembre scorso allo youtuber Simone Cicalone (vero nome Simone Ruzzi), noto per i suoi video nelle metro di Roma contro i borseggiatori. Un pestaggio in diretta, con calci e pugni, e l’aggressione anche a due guardie particolari giurate intervenute per fermarli. La Polizia di Stato ha chiuso il cerchio sull’episodio, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico di quattro cittadini romeni, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale della Capitale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Pestaggio Cicalone in metro: arrestati i quattro aggressori dello youtuber (video) Arrestate all’estero le quattro persone accusate di aver aggredito lo youtuber Simone Cicalone nella metro di RomaABBONATI A DAYITALIANEWS Identificati i presunti responsabili dell’aggressione alla fermata Ottaviano La Polizia di Stato ha emesso un’ordinanza di... Simone Cicalone pestato nella metro di Roma, lo youtuber anti-borseggiatori picchiato a sangue Aggiornamenti e contenuti dedicati a Simone Cicalone. Temi più discussi: Pestaggio Cicalone in metro: arrestati i quattro aggressori dello youtuber (video); Roma, pestaggio in diretta alla metro Ottaviano: arrestati 4 aggressori di Cicalone; Aggredirono noto youtuber romano alla metro Ottaviano, 4 arresti; Roma, aggredirono lo youtuber Simone Cicalone alla fermata Ottaviano della metro: quattro arresti. Roma, pestaggio in diretta alla metro Ottaviano: arrestati 4 aggressori di CicaloneRoma, arrestati quattro aggressori dello youtuber Cicalone per il pestaggio alla metro Ottaviano. Indagini coordinate dalla Procura di Roma. msn.com Aggredirono noto youtuber romano alla metro Ottaviano, 4 arrestiAvevano colpito a calci e pugni Simone Ruzzi, noto come Cicalone, e aggredito due guardie giurate, intervenute per fermarli. I fatti lo scorso 12 novembre. Fermati all'estero 4 cittadini romeni ... rainews.it Arrestati i quattro uomini che lo scorso 12 novembre avevano aggredito e pestato lo youtuber Simone Ruzzi, noto come Cicalone, nella metro Ottaviano di Roma Erano fuggiti all’estero subito dopo l’attacco - facebook.com facebook