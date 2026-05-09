Alle prime ore del mattino, il cielo sulla regione è prevalentemente coperto con scarse o irregolari schiarite. Le temperature sono basse e il vento soffia moderato. La giornata si presenta con condizioni di tempo instabile, e le previsioni indicano possibili variazioni nel corso delle ore. La situazione meteorologica riguarda principalmente le aree settentrionali, con un cielo che potrebbe mantenersi nuvoloso durante tutta la giornata.

meteo a Buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è di poco o irregolare e perdi con qualche piovasco tra Piemonte e Lombardia al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi Alpini e sulla Liguria sereno o poco nuvoloso altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo tutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con le precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata attesi cieli coperti ovunque con ancora qualche piovasco sulle regioni del Medio Adriatico al sud e sulle Isole alla mattino.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 09-05-2026 ore 06:15

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