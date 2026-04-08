Nella giornata di venerdì 10 aprile 2026, la Toscana dovrà fare i conti con un cambiamento meteorologico. Dopo una settimana caratterizzata da cieli sereni e temperature che hanno raggiunto i 25 gradi, è previsto l’arrivo di vento e pioggia. La regione si prepara a un passaggio di maltempo che altererà le condizioni climatiche della zona, interrompendo il periodo di tempo stabile e caldo.

FIRENZE – Una nuova fase di maltempo è attesa sulla Toscana nella giornata di venerdì 10 aprile 2026, dopo una settimana dominata dall’anticiclone subtropicale con cieli sereni e temperature fino a 25 gradi. Il clima si manterrà così su quasi tutta l’Italia fino a giovedì 9 aprile. Poi cambia tutto. La stabilità inizierà a incrinarsi nel pomeriggio di venerdì 10 aprile a causa dello spostamento dell’alta pressione verso la Scandinavia e dell’apertura di un corridoio per masse d’aria fredda di origine russa. Ecco le previsioni sulla Toscana a cura del Consorzio Lamma. Mercoledì 8 aprile: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli meridionali con rinforzi pomeridiani. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Meteo in Toscana: dopo il caldo cambia tutto. Vento e pioggia in arrivo

Dopo la pioggia, arriva il caldo: Pasquetta (e non solo) dal sapore d’estate in Toscana. Ma poi cambia tutto di nuovoFirenze, 5 aprile 2026 – Dopo il maltempo e il freddo degli ultimi giorni che hanno interessato anche il Centro Italia con piogge diffuse e nevicate...

Meteo Roma e Lazio, cambia tutto da martedì: tornano pioggia, temporali e vento forteDopo una giornata di bel tempo, una serie di perturbazioni è in arrivo da martedì 3 febbraio su Roma e nel Lazio, con instabilità e maltempo che...

Maltempo in Toscana: a Carrata fino a 131 mm di pioggia in 6 ore

Temi più discussi: Sole e caldo dopo l’inverno a primavera: meteo Pasqua e Pasquetta, temperature fino a 26 gradi; Meteo, dopo i primi tepori torna il dubbio del freddo in Italia; Il meteo di Pasqua e Pasquetta: bel tempo ma locali piogge al Sud; In arrivo forti venti e neve. Allerta gialla in 6 regioni.

Dopo la pioggia, arriva il caldo: Pasquetta (e non solo) dal sapore d’estate in Toscana. Ma poi cambia tutto di nuovoDopo il maltempo e il freddo degli ultimi giorni, la situazione meteorologica è cambiata. Ma da venerdì 10 è previsto un nuovo calo delle temperature ... lanazione.it

Meteo in Toscana: domenica delle Palme con le nuvole, Pasqua col sole grazie all’AnticicloneSvolta importante a livello emisferico in arrivo per Pasqua e Pasquetta: dopo settimane di tempo instabile, l’anticiclone delle Azzorre sembra pronto a riconquistare spazio, promettendo giornate più s ... firenzepost.it

Maltempo, allerta meteo domani 8 aprile 2026 per rischio idrogeologico - facebook.com facebook

Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle previsioni meteo di lungo termine spiegate eccezionalmente dal coniglio pasquale. x.com