Meteo Bari quanto dura il sole? Giornate quasi estive ma c' è una data per il peggioramento

Il fine settimana del 25 aprile a Bari e dintorni è stato segnato da giornate prevalentemente soleggiate e con temperature che si sono avvicinate a quelle estive, favorendo attività all’aperto e presenze in spiaggia. Tuttavia, le previsioni indicano che questa condizione di tempo stabile potrebbe cambiare nelle prossime ore, con un peggioramento previsto in una data ancora da definire. Le temperature rimangono miti, ma il sole potrebbe lasciare spazio a nuvole e possibili piogge.

Il weekend del 25 aprile a Bari e provincia è stato caratterizzato dal bel tempo, con giornate soleggiate e temperature miti che hanno favorito uscite, eventi e presenze sulle spiagge e nei parchi.Condizioni stabili fino a metà settimanaLe condizioni atmosferiche, secondo quanto riportato da.🔗 Leggi su Baritoday.it

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