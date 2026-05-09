Domenica 10 maggio, Festa della Mamma, il tempo in Italia si presenta variabile con alcune aree soggette a temporali. Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, la giornata sarà in gran parte mite su molte regioni, anche se alcune zone potrebbero essere interessate da piogge e rovesci temporaleschi. La situazione meteorologica resterà in evoluzione nelle prossime ore, con condizioni che varieranno a seconda delle aree geografiche.

Domenica 10 maggio, giornata della Festa della Mamma, si preannuncia variabile ma sostanzialmente mite su gran parte dell’Italia secondo le previsioni di Mario Giuliacci.Il colonnello Giuliacci conferma per la giornata di domenica un quadro caratterizzato da una residua instabilità, soprattutto al Nord e su parte del Centro. Non mancheranno infatti locali rovesci o temporali, in particolare su Alpi, Prealpi e zone appenniniche, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi brevi fenomeni convettivi. Al Nord-Ovest e su alcune aree del Nord-Est il cielo sarà spesso nuvoloso, con possibilità di pioggia sparsa.Al Centro-Sud e sulle Isole il tempo sarà invece più stabile e soleggiato, con maggiori schiarite.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo Giuliacci, festa della mamma rovinata: dove si scatenano i temporali

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