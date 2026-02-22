Meteo Mario Giuliacci | dove lunedì primavera anticipata ecco dove

Mario Giuliacci spiega che le variazioni climatiche del weekend sono state causate da un'onda di aria fredda in arrivo dall'Europa. La perturbazione ha provocato piogge intense e un calo delle temperature, ma si prevede un rapido miglioramento già dalla giornata di lunedì. La primavera anticipata si farà sentire soprattutto al Nord, dove i primi raggi di sole porteranno temperature più calde. La settimana prosegue con condizioni meteo stabili e soleggiate.

Dopo i bruschi cambiamenti meteorologici registrati nel weekend, con il passaggio da piogge diffuse a un deciso miglioramento, i riflettori si spostano ora sulla settimana che si apre domani, lunedì 23 febbraio. Che tempo ci attende nei prossimi giorni? Secondo le previsioni pubblicate sul sito personale del colonnello Mario Giuliacci, l'alta pressione sarà la grande protagonista almeno nella prima parte della settimana. Tra lunedì 23 e giovedì 26 febbraio l'anticiclone si rafforzerà sul bacino centrale del Mediterraneo, garantendo condizioni di generale stabilità, cieli in prevalenza sereni e temperature miti.