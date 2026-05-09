Per la giornata di domenica 10 maggio, il Nord Italia si trova sotto il maltempo con piogge e temporali diffusi. Le precipitazioni interessano principalmente le regioni settentrionali, portando condizioni di instabilità. La situazione meteorologica si mantiene variabile nel resto del paese, mentre in alcune zone del Sud e delle isole si registrano condizioni più asciutte. La mattinata si presenta con temperature miti, ma il clima rimane perturbato nel corso della giornata.

Dopo una fase prevalentemente stabile e soleggiata su gran parte del Paese, al netto di qualche addensamento nelle ore più calde sui rilievi e locali acquazzoni sulle aree alpine e prealpine centro-orientali, il meteo di domenica 10 maggio e dei prossimi giorni sarà caratterizzato da un drastico peggioramento, più evidente soprattutto al Nord e su parte del Centro. L’inizio della settimana porterà ancora condizioni di instabilità, ma con una tendenza al graduale miglioramento su diverse aree. Scopriamo le previsioni per i prossimi giorni. Domenica 10 maggio, tempo in peggioramento sulle regioni settentrionali con piogge e rovesci intensi al Nordovest, che si estenderanno gradualmente anche al Nordest.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meteo di domenica 10 maggio: Festa della Mamma con maltempo sul Nord Italia

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