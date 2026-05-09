Domenica 10 maggio si celebra la Festa della mamma in Italia, come ogni anno in questa stessa giornata. La ricorrenza cade sempre nella seconda domenica di maggio, una data che viene osservata in molti altri Paesi. In vista di questa occasione, sono disponibili diverse frasi e immagini da condividere tramite WhatsApp per augurare una buona festa alle mamme. La celebrazione si ripete ogni anno in questa data.

Domenica 10 maggio è la Festa della mamma. In Italia si celebra sempre la seconda domenica di maggio — una data condivisa dalla maggior parte dei Paesi del mondo. E ogni anno, puntuale come la ricorrenza stessa, arriva il momento di cercare le parole giuste: quelle che dicano davvero qualcosa, senza scivolare nel banale. Ecco una raccolta completa di frasi, immagini, citazioni e messaggi originali da inviare su WhatsApp, scrivere su un biglietto o condividere sui social. Le citazioni più belle degli autori celebri. “Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono.” — Honoré de Balzac “Mia mamma è un miracolo che cammina.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Festa della mamma 2026: le frasi e immagini più belle da inviare su WhatsApp domenica 10 maggio

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