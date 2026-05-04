La Festa della Mamma quest’anno si celebra domenica 10 maggio, offrendo l’opportunità di trascorrere un fine settimana dedicato al relax e alla cura di sé. Numerose mete wellness propongono pacchetti e iniziative pensate per trascorrere del tempo di qualità in compagnia. È un momento ideale per dedicarsi a momenti di serenità e benessere, approfittando delle offerte di strutture specializzate in relax e spa.

L a Festa della Mamma, che quest’anno cade di domenica ( 10 maggio ), è l’occasione perfetta per un weekend insieme, a tutto relax, serenità e benessere. Dove? Ecco una selezione di 10 destinazioni spa sparse in tutta Italia, dove rfar ricaricare di bellezza e trattamenti la donna più importante. Ogni madre. Che sarà felice e immensamente grata. Simona Tabasco, incontro in bellezza alla Dior Spa Timeo Taormina X Le Spa per la Festa della Mamma 2026, dove prenotare. Spa che meritano "La grande fuga". guarda le foto Le Marne Relais. Resort bucolico in piena campagna, nell’area Patrimonio Unesco tra Langhe e Monferrato, è a dir poco esclusivo e dispone di sole tredici eleganti camere.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Festa della Mamma cade di domenica, nel weekend del 9 e 10 maggio. Ecco le mete wellness dove trascorrere del tempo di qualità, insieme

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