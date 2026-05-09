Messina arrestati i sicuri del clan | 30 anni per l’omicidio del 2013

A Messina, tre persone sono state arrestate con l’accusa di aver partecipato all’omicidio avvenuto nel 2013. Dopo dieci anni, è stata scoperta l’identità degli esecutori, che sono stati coinvolti nel crimine durante i festeggiamenti. I sospettati sono stati condannati a circa 30 anni di carcere. Le indagini hanno ricostruito i dettagli della pianificazione e dell’esecuzione dell’omicidio in un periodo di festeggiamenti pubblici.

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? Punti chiave Chi ha rivelato l'identità degli esecutori dopo dieci anni?. Come è stato pianificato l'omicidio durante i festeggiamenti?. Perché la vittima era diventata una figura scomoda per il clan?. Quali conseguenze avrà l'arresto sugli equilibri del clan barcellanese?.? In Breve Omicidio pianificato nel 2013 presso un locale di Barcellona Pozzo di Gotto.. Collaboratore Marco Chiofalo ha identificato Bucalo e Crinò come esecutori diretti.. Perdichizzi era considerato una figura scomoda per gli equilibri del clan barcellanese.. L'arresto mira a contrastare la latitanza dei membri della famiglia mafiosa.. I carabinieri del Ros e il comando Provinciale di Messina hanno arrestato Salvatore Bucalo e Giovanni Crinò, condannati a 30 anni di reclusione per l’omicidio mafioso di Giovanni Perdichizzi avvenuto nel 2013.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, arrestati i sicuri del clan: 30 anni per l’omicidio del 2013 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Omicidio Marangia, la svolta dopo 13 anni: due arresti nella notte per il delitto del tarantino del 2013Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto potrebbero aver messo la parola fine a un’attesa lunga tredici anni, arrestando il... Barcellona Pozzo di Gotto: 30 anni per l’agguato del 2013? Cosa sapere Trent'anni per Salvatore Bucolo e Giovanni Crinò per l'omicidio Perdichizzi a Barcellona Pozzo di Gotto.