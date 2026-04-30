Barcellona Pozzo di Gotto | 30 anni per l’agguato del 2013

A distanza di trenta anni dall'omicidio di Perdichizzi a Barcellona Pozzo di Gotto, sono stati condannati due uomini, Salvatore Bucolo e Giovanni Crinò, a seguito di un procedimento giudiziario iniziato nel 2013. La sentenza è stata emessa dopo un lungo iter processuale che ha coinvolto diverse fasi di indagine e testimonianze. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e nei mezzi di comunicazione.

? Cosa sapere Trent'anni per Salvatore Bucolo e Giovanni Crinò per l'omicidio Perdichizzi a Barcellona Pozzo di Gotto.. La sentenza del GUP Pastore chiude l'agguato del 1° gennaio 2013 legato al clan locale.. Trent’anni di reclusione per Salvatore Bucolo e Giovanni Crinò sono stati inflitti oggi dal GUP Ornella Pastore, chiudendo un capitolo di sangue aperto a Barcellona Pozzo di Gotto con l’omicidio di Giovanni Perdichizzi avvenuto il 1° gennaio 2013. La sentenza arriva dopo un lungo percorso giudiziario che ha i due imputati accusati di essere gli esecutori materiali dell’agguato avvenuto in una notte di festa, dodici anni fa. Il processo,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barcellona Pozzo di Gotto: 30 anni per l’agguato del 2013 Notizie correlate Barcellona Pozzo di Gotto, operaio di 60 anni muore travolto da un nastro trasportatoreUn operaio di 60 anni è morto in un incidente sul lavoro in un’azienda di agrumi a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Barcellona Pozzo di Gotto: Bongiovanni sfida Scolaro perBarcellona Pozzo di Gotto entra nel vivo della campagna elettorale con la designazione ufficiale del candidato per il centrosinistra. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il blitz a Barcellona Pozzo di Gotto: 27 lavoratori in nero, maxi sanzioni per 570mila euro; EDITORIALE / La Sicilia al voto: i protagonisti della sfida elettorale tra Messina, Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto; Amministrative 2026, le liste al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: tutti i candidati al Consiglio comunale; Amministrative 24 e 25 maggio: Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto al voto tra sfide aperte e nuovi equilibri. Elezioni Barcellona Pozzo di Gotto 2026: 3 i candidati a sindaco, De Luca punta su ScolaroSi delinea in modo chiaro lo scenario delle elezioni comunali a Barcellona Pozzo di Gotto, dove saranno tre i candidati a contendersi la carica di primo cittadino. La notizia più rilevante riguarda se ... strettoweb.com Elezioni Barcellona 2026, tutti i candidati a sindaco e le listeTutti i nomi della corsa a tre alle amministrative della città del Longano: sindaci, consiglieri comunali e assessori designati ... tempostretto.it Elezioni Barcellona Pozzo di Gotto 2026: 3 i candidati a sindaco, De Luca punta su Scolaro - facebook.com facebook