Doriane Pin ha recentemente portato la Mercedes W12 in pista, affrontando la sfida di gestire la potente monoposto di Formula 1. Dopo aver gareggiato nella F1 Academy, la pilota si è concentrata sulle differenze tecniche e sui limiti della vettura di categoria superiore. Durante i test, ha dovuto adattarsi alle caratteristiche del motore e alle risposte del telaio, sottoponendosi a un percorso di apprendimento sulla monoposto di Formula 1.

? Domande chiave Come ha gestito Doriane Pin la potenza della Mercedes W12?. Quali sfide tecniche ha affrontato passando dalla F1 Academy alla F1?. Perché questo test è fondamentale per il futuro della pilota francese?. Cosa farà la campionessa dopo il test con la scuderia Mercedes?.? In Breve Pin è entrata nel programma Mercedes Junior nel corso del 2024.. La pilota francese parteciperà all'European Le Mans Series a Le Castellet.. Il test con la W12 è avvenuto nel mese di aprile 2026.. Pin ha vinto il titolo mondiale della F1 Academy nel 2025.. Doriane Pin ha guidato la Mercedes W12 nel mese di aprile 2026, trasformando quello che fino a poco tempo fa era un semplice desiderio in un obiettivo concreto per la sua carriera agonistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercedes, Doriane Pin mette alla prova la W12: è un salto verso la F1

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Doriane Pin sfida la Mercedes W12: debutto trionfale a SilverstoneLa campionessa della F1 Academy, Doriane Pin, ha affrontato oggi il suo primo test in Formula 1 a Silverstone, mettendo alla prova la Mercedes W12...

Doriane Pin: il segreto del successo tra Mercedes e HamiltonLa pilota Doriane Pin, recente campionessa della F1 Academy, ha recentemente condiviso dettagli sul legame professionale e personale che la unisce...

Altri aggiornamenti

F1 | Doriane Pin: La Nuova Stella nel Programma Junior Mercedes, Pronta per la F1 AcademyIl mondo della Formula 1 è in fermento per l'ingresso della promettente Doriane Pin nel prestigioso programma junior di Mercedes. Dopo aver dimostrato il suo talento nel contesto delle ruote coperte, ... f1-news.eu

Doriane Pin ai test Mercedes: Esperienza irrealeLa pilota francese la scorsa settimana ha guidato la Mercedes W12 che con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ha vinto il campionato di Formula 1 nel 2021. Duecento chilometri per testare la vecchia mono ... sport.sky.it