Doriane Pin ha effettuato oggi il suo primo test con una vettura di Formula 1 a Silverstone, guidando la Mercedes W12 del 2021. La pilota, già campionessa della F1 Academy, ha affrontato questa esperienza in un circuito britannico, completando diverse tornate di prova. L'esperienza rappresenta un passo importante nel suo percorso nel mondo delle monoposto di alto livello.

La campionessa della F1 Academy, Doriane Pin, ha affrontato oggi il suo primo test in Formula 1 a Silverstone, mettendo alla prova la Mercedes W12 del 2021. La pilota francese ha completato un totale di 76 giri sul circuito britannico, percorrendo complessivamente 200 km con la monoposto che vinse il campionato costruttori tre anni fa. L’attività in pista è stata caratterizzata da un carico di lavoro importante per la giovane talento, che ha dovuto gestire una vettura molto più grande, potente e differente rispetto alle macchine guidate finora nella sua carriera. Durante la sessione, l’atmosfera nel box Mercedes è stata ravvicinata dalla presenza dei piloti George Russell e Kimi Antonelli, entrambi presenti per sostenere la collega durante questo passaggio fondamentale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Doriane Pin sfida la Mercedes W12: debutto trionfale a Silverstone

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