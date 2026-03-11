Arezzo si prepara a ospitare una giornata dedicata all’intrattenimento e alla solidarietà con il Calcit, il Comitato autonomo lotta ai tumori. La manifestazione prevede un mercatino, una festa dei bambini e una serie di esibizioni di danza. Quasi 400 ballerini prenderanno parte all’evento, che si terrà presso le strutture di Arezzo Fiere. La giornata mira a coinvolgere la comunità locale in un appuntamento di raccolta fondi e divertimento.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Al via una nuova maratona benefica in compagnia del Calcit. Il palco del Comitato autonomo lotta ai tumori, torna a illuminarsi con l’energia di quasi 400 ballerini. Al via l’11esimo Mercatino in Danza ad Arezzo Fiere in programma da venerdì 13 a domenica 15 marzo. Venerdì spazio alla settima edizione del Galà “Otello Bracci”, un evento speciale che celebra l’arte della danza e il valore della solidarietà. La serata è aperta a tutte le forme di movimento ritmico e danza in musica. Ogni scuola ha la possibilità di presentare due balletti. L’edizione di quest’anno presenta un’opportunità per i vincitori: il Premio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcit, Mercatino in Danza e Festa dei Bambini ad Arezzo Fiere

