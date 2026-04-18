Non solo sfalci ma hotel per gli insetti | la nuova strategia del Comune per il verde pubblico

A Forlimpopoli, da alcune settimane è partita la campagna di sfalci del verde pubblico 2026, che durerà fino alla fine di ottobre. Oltre ai lavori di taglio dell’erba, il Comune ha avviato una strategia che prevede la creazione di aree dedicate agli insetti, chiamate anche

A Forlimpopoli è iniziata da alcune settimane la campagna di sfalci del verde pubblico 2026, che proseguirà fino alla fine del mese di ottobre. Il piano prevede una gestione degli interventi più flessibile rispetto al passato, anche in risposta alle mutate condizioni climatiche che determinano.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Un saluto agli amici del vicino Comune di #Trecate impegnati nelle campagna elettorale per le #ElezioniAmministrative del prossimo mese di maggio. #18aprile #Piemonte @forza_italia c'è! x.com

Io ho fatto domanda per il comune della mia città come faccio a vedere i colloqui Cerco sul sito ma ancora non vedo nulla e sul sito Expo non mi esce niente potreste aiutarmi facebook