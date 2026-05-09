Meno ideologia Presidio di Fratelli d’Italia contro la ciclabile sul Ponte della Ghisolfa

Un presidio di Fratelli d’Italia si è svolto sul Ponte della Ghisolfa per protestare contro la presenza della pista ciclabile. I manifestanti hanno chiesto la rimozione della ciclabile, sostenendo che le piste volute dalla precedente amministrazione di centrosinistra non abbiano contribuito a ridurre gli incidenti tra ciclisti e monopattini, che sono aumentati negli ultimi tempi. La questione riguarda anche la sicurezza degli utenti della strada.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"A che servono le piste ciclabili volute dalla Giunta di centrosinistra se gli incidenti che vedono coinvolti i ciclisti e chi usa i monopattini a Milano continuano ad aumentare?". Domanda e affermazione di Romano la Russa, assessore regionale alla Sicurezza che, ieri dalle 18, ha partecipato insieme ad altri esponenti di Fratelli d’Italia al presidio al Ponte della Ghisolfa per protestare contro il blocco del traffico causato dai lavori per la realizzazione della pista ciclabile. "I dati di AREU parlano chiaro: da aprile 2025 a marzo 2026 gli incidenti con i monopattini hanno coinvolto 1.120 persone a fronte delle 741 dell’annualità precedente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Meno ideologia". Presidio di Fratelli d’Italia contro la ciclabile sul Ponte della Ghisolfa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Milano, presidio di FdI al Ponte della Ghisolfa: Traffico in tilt, la ciclabile è una porcheria Notizie correlate Pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, camera-car lungo il cantiereLe immagini realizzate dall'auto del cantiere allestito tra via Delfico e piazzale Lugano. Leggi anche: Entra nel vivo il cantiere della ciclabile sul ponte della Ghisolfa Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Meno ideologia. Presidio di Fratelli d’Italia contro la ciclabile sul Ponte della Ghisolfa; MENO IDEOLOGIA, PIÙ VIABILITÀ – Presidio al Ponte della Ghisolfa. Meno ideologia. Presidio di Fratelli d’Italia contro la ciclabile sul Ponte della GhisolfaA che servono le piste ciclabili volute dalla Giunta di centrosinistra se gli incidenti che vedono coinvolti i ciclisti ... ilgiorno.it MENO IDEOLOGIA, PIÙ VIABILITÀ – Presidio al Ponte della Ghisolfa(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2026 – Venerdì 8 maggio alle ore 18.00 si terrà un presidio promosso dai consiglieri di Municipio 8 di Fratelli d’Italia, dal coordinamento cittadino di Fratelli ... mi-lorenteggio.com LONATO DEL GARDA - Si è svolta lunedì sera, presso la Trattoria La Rassica, la serata ufficiale di presentazione della lista «Giorgia Meloni per Bianchi Sindaco – Fratelli d’Italia» che sosterrà la candidatura di Nicola Bianchi alle elezioni amministrative del 24 x.com Il pollice di Sean Connery - Il Presidio (1988) reddit