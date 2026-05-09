Meno ideologia Presidio di Fratelli d’Italia contro la ciclabile sul Ponte della Ghisolfa
Un presidio di Fratelli d’Italia si è svolto sul Ponte della Ghisolfa per protestare contro la presenza della pista ciclabile. I manifestanti hanno chiesto la rimozione della ciclabile, sostenendo che le piste volute dalla precedente amministrazione di centrosinistra non abbiano contribuito a ridurre gli incidenti tra ciclisti e monopattini, che sono aumentati negli ultimi tempi. La questione riguarda anche la sicurezza degli utenti della strada.
"A che servono le piste ciclabili volute dalla Giunta di centrosinistra se gli incidenti che vedono coinvolti i ciclisti e chi usa i monopattini a Milano continuano ad aumentare?". Domanda e affermazione di Romano la Russa, assessore regionale alla Sicurezza che, ieri dalle 18, ha partecipato insieme ad altri esponenti di Fratelli d’Italia al presidio al Ponte della Ghisolfa per protestare contro il blocco del traffico causato dai lavori per la realizzazione della pista ciclabile. "I dati di AREU parlano chiaro: da aprile 2025 a marzo 2026 gli incidenti con i monopattini hanno coinvolto 1.120 persone a fronte delle 741 dell’annualità precedente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Milano, presidio di FdI al Ponte della Ghisolfa: Traffico in tilt, la ciclabile è una porcheria
Notizie correlate
Pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, camera-car lungo il cantiereLe immagini realizzate dall'auto del cantiere allestito tra via Delfico e piazzale Lugano.
Leggi anche: Entra nel vivo il cantiere della ciclabile sul ponte della Ghisolfa
Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Meno ideologia. Presidio di Fratelli d’Italia contro la ciclabile sul Ponte della Ghisolfa; MENO IDEOLOGIA, PIÙ VIABILITÀ – Presidio al Ponte della Ghisolfa.
Meno ideologia. Presidio di Fratelli d’Italia contro la ciclabile sul Ponte della GhisolfaA che servono le piste ciclabili volute dalla Giunta di centrosinistra se gli incidenti che vedono coinvolti i ciclisti ... ilgiorno.it
MENO IDEOLOGIA, PIÙ VIABILITÀ – Presidio al Ponte della Ghisolfa(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2026 – Venerdì 8 maggio alle ore 18.00 si terrà un presidio promosso dai consiglieri di Municipio 8 di Fratelli d’Italia, dal coordinamento cittadino di Fratelli ... mi-lorenteggio.com
OSPEDALE DI MOTTOLA: UN PRESIDIO SVUOTATO, UNA #RESPONSABILITÀ POLITICA CHIARA. Il Dipartimento Provinciale Sanità - Taranto di Fratelli d’Italia #denuncia con fermezza una situazione che non può più essere ignorata e che rappresenta, in facebook
LONATO DEL GARDA - Si è svolta lunedì sera, presso la Trattoria La Rassica, la serata ufficiale di presentazione della lista «Giorgia Meloni per Bianchi Sindaco – Fratelli d’Italia» che sosterrà la candidatura di Nicola Bianchi alle elezioni amministrative del 24 x.com
Il pollice di Sean Connery - Il Presidio (1988) reddit