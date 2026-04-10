Pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa camera-car lungo il cantiere

Una telecamera a bordo di un veicolo ha ripreso le operazioni in corso sul cantiere installato tra via Delfico e piazzale Lugano, dove si sta realizzando una pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa. Le immagini mostrano le attività di lavoro e le fasi di avanzamento dei lavori lungo il percorso interessato. La registrazione è stata effettuata con l’obiettivo di documentare lo stato attuale del cantiere.

Le immagini realizzate dall'auto del cantiere allestito tra via Delfico e piazzale Lugano. L'intervento vede gli operai impegnati solo nelle ore notturne e sta comportando un restringimento della carreggiata in direzione Bovisa-Maciachini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, camera-car lungo il cantiere In bici lungo il ponte della Ghisolfa: a metà marzo via ai lavori per la pista ciclabile tanto attesaMilano, 3 marzo 2026 – Inizieranno nella seconda metà di marzo i lavori per realizzare la pista ciclabile lungo il cavalcavia Bacula, altrimenti noto... Leggi anche: Entra nel vivo il cantiere della ciclabile sul ponte della Ghisolfa Temi più discussi: Perché (tra qualche giorno) potranno esserci maxi code sul ponte della Ghisolfa; Ciclabile Ghisolfa. Dall’8 aprile riduzione della carreggiata da via Delfico a piazzale Lugano; Milano, seconda fase dei lavori per la pista ciclabile sul Ponte della Ghisolfa: ecco quanto dureranno; Villafranca Ponte sul torrente Pellice: nuovi lavori al via - La pista ciclabile sarà deviata per un breve tratto. Ciclabile sul Ponte della Ghisolfa, Lucente: Scelta inutile, rischiosa e costosa: Milano sbaglia modello di mobilità sostenibilePista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, critica dall'assessore lombardo Franco Lucente: Scelta inutile, dannosa e costosa: il Comune sbaglia modello di mobilità sostenibile ... affaritaliani.it Entra nel vivo il cantiere della ciclabile sul ponte della GhisolfaSono state posate le recinzioni del cantiere e sono stati posati i primi cordoli per mettere in sicurezza il tracciato ... milanotoday.it Viale Belforte a #Varese, la storia "infinita" della contestata rivoluzione viabilistica: ora spunta un #palo della luce in mezzo alla #pista ciclabile. Curiosità, proteste e una mozione - facebook.com facebook