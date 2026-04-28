Porti Isabella Lettori | La Puglia non può diventare periferia di Roma

Durante un intervento, un rappresentante della regione ha affermato che i porti pugliesi rappresentano un collegamento fondamentale con l’estero e sono un motore di sviluppo locale. Ha sottolineato che tali infrastrutture devono essere tutelate da eventuali politiche che rischiano di aumentare la burocrazia e di ridimensionare il ruolo della Puglia nel panorama portuale nazionale. La dichiarazione si inserisce nel dibattito sulla gestione e il ruolo dei porti nel sud Italia.

"I porti della Puglia sono il nostro ponte verso il mondo, motori di occupazione e di economia per i territori, che non possono essere sacrificati sull’altare di un nuovo centralismo burocratico. Per questo ho depositato una mozione, col supporto e la condivisione dell’intero gruppo consiliare.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Adani sulla Nazionale: «Non possiamo permetterci di diventare periferia del mondo»di Redazione Inter News 24Adani sulla Nazionale: «Non possiamo permetterci di diventare periferia del mondo». Puglia: 148 gare, 2000 atleti e il sogno di diventare campioniLa Puglia ha ospitato con successo la 62ª edizione del Torneo delle Regioni, un evento calcistico che ha la partecipazione di ben 148 gare disputate... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Porti, Isabella Lettori: La Puglia non può diventare periferia di Roma; Porti pugliesi, allarme sulla riforma: No a centralismo e tagli alle risorse. Porti, Lettori (PD): Difendere l’autonomia dell’Autorità del Mare Adriatico MeridionaleCosì la consigliera regionale del PD, Isabella Lettori, lancia l’allarme sulla riforma della governance portuale nazionale che prevede la creazione della società ‘Porti d’Italia S.p.A.‘. brindisilibera.it