Capitale italiana della cultura 2028 ecco come il Sud può diventare motore di crescita culturale

Il nome della città deriva dalla presenza della Gravina, una fenditura nel tufo che ne segna l’identità. Questa caratteristica naturale ha ispirato la scelta di Capitale italiana della cultura 2028, puntando sul Sud come motore di rinascita artistica. La Gravina non è solo un simbolo, ma un elemento vivo che può attrarre visitatori e stimolare iniziative culturali. Ora, si cerca di trasformare questa peculiarità in un elemento di valorizzazione diffusa.

C'è una fessura nel tufo che dà il nome alla città e ne racconta l'anima. La gravina, appunto. Una fenditura che accoglie, che contiene, come un ventre materno. È da questa immagine che parte la candidatura di Gravina in Puglia a Capitale Italiana della Cultura 2028, una candidatura che non riguarda solo un comune della provincia di Bari, ma tre regioni affacciate sul Mediterraneo: Puglia, Basilicata e Calabria. Una candidatura che non punta solo sul patrimonio storico e paesaggistico della Murgia, ma su una visione più ampia: cultura come pratica quotidiana, come modo di vivere, produrre e stare insieme.