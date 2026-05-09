Meloni vede Rubio | incontro franco ma il nodo è Trump ormai imprevedibile

Da ilgiornale.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi in un colloquio durato circa un'ora e mezza. Il confronto si è svolto in modo diretto e senza filtri, ma il discorso è stato influenzato dalla presenza e dalle azioni di Donald Trump, che ha dimostrato di essere una figura imprevedibile nel panorama politico attuale.

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È andata come doveva andare. Perché sull'ora e mezza di faccia a faccia a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio incombe l'imprevedibilità di Donald Trump. Ragione per cui né la premier italiana, né il responsabile della politica estera statunitense hanno interesse o voglia di sbilanciarsi in un senso o nell'altro, con il rischio concreto di essere a stretto giro smentiti dall'imponderabile inquilino della Casa Bianca. E così Meloni parla di incontro "franco", aggettivo che in diplomazia significa tutto e niente. Anzi, il più delle volte serve a raccontare complessità e distanze che sono destinate a rimanere dietro le quinte.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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