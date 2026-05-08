Incontro franco Meloni-Rubio | difendiamo nostri interessi Nodo resta Trump

Un incontro tra il presidente del Consiglio e il segretario di un partito di destra si è svolto a Roma, durato circa un’ora e mezza, superando le previsioni iniziali. Durante il colloquio, i due hanno discusso di questioni legate agli interessi nazionali, con un focus sulla situazione politica interna. La conversazione si è conclusa senza annunci ufficiali, mentre il nodo legato all’ex presidente degli Stati Uniti resta al centro delle questioni.

Roma, 8 mag. (askanews) – Il colloquio dura un’ora e mezza, più di quanto non fosse stato preventivato. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, in un post lo definisce “great meeting”. L’aggettivo scelto dalla presidente del Consiglio invece suona molto diverso. E di certo non viene usato a caso. Perché notoriamente, nel linguaggio politico-diplomatico, quando è necessario dissimulare le distanze si finisce sempre con l’adottare quella precisa locuzione: “Incontro franco”. Giorgia Meloni lo mette prima nero su bianco sui social, poi lo ribadisce a favore di telecamere al suo arrivo a Milano prima di intervenire a un evento di Confagricoltura alla Triennale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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