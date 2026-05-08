Meloni e il disgelo a metà con Rubio Dialogo franco tra alleati Difendo i nostri interessi

Giorgia Meloni e Marco Rubio hanno trascorso un incontro di circa 90 minuti nel suo studio, un colloquio che si è protratto molto oltre il tempo previsto. La discussione è stata definita come un dialogo aperto tra alleati, con Meloni che ha evidenziato la volontà di difendere gli interessi nazionali. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto oltre una semplice visita di cortesia, caratterizzato da toni diretti e duraturi.

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Roma, 8 maggio 2026 – Altro che semplice visita di cortesia. I 90 minuti trascorsi nello studio di Giorgia Meloni con Marco Rubio si sono trasformati in un vero e proprio stress test diplomatico, durato ben oltre il cronoprogramma ufficiale. Nemici mai, alleati sempre. Insomma, cordiali rivali. Mentre il Segretario di Stato americano affidava ai social la consueta foto di rito incorniciata da un entusiastico “ great meeting ”, Palazzo Chigi sceglieva la locuzione “incontro franco”. La presidente del Consiglio ha giocato d’anticipo, impostando il vertice sulla rivendicazione di una parità di rango. L’obiettivo? Blindare il potere negoziale di Roma prima che le imprevedibili cannonate di Donald Trump la colpiscano.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni e il disgelo a metà con Rubio. “Dialogo franco tra alleati. Difendo i nostri interessi” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Vertice con Rubio, Meloni: "Dialogo franco tra alleati, difendiamo interessi nazionali ma unità dell'Occidente è preziosa" Leggi anche: “Incontro franco” Meloni-Rubio: difendiamo nostri interessi. Nodo resta Trump Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Meloni vedrà Rubio, prova di disgelo evitando di scottarsi; Rubio in Italia: la chance per un disgelo delle relazioni tra Italia e Stati Uniti; Missione disgelo: Rubio in Italia per ricucire con Vaticano e Meloni. I temi chiave della visita; Meloni-Rubio, prove di disgelo. Sul tavolo l’impegno italiano in Libano. Meloni e il disgelo a metà con Rubio. Dialogo franco tra alleati. Difendo i nostri interessiUn’ora e mezza di colloquio a Palazzo Chigi, restano distanze sul tema delle basi. Smentita l’indiscrezione sul viaggio estivo della premier per incontrare Trump ... quotidiano.net Prove di disgelo, ma tra Meloni e Rubio restano le distanzeProve di disgelo a Roma tra l'amministrazione americana e il governo Meloni, dopo i pesanti attacchi di Donald Trump alla premier italiana. Ma, al di là dei toni cordiali e del rinnovato impegno a col ... ansa.it Chi è più amico di Trump Alessio Marzilli l'ha chiesto a Meloni e Salvini in un'intervista esclusiva per #propagandalive @alessiomarzilli x.com