Il Segretario di Stato americano ha incontrato prima i rappresentanti della Farnesina e poi il presidente del Consiglio italiano. Durante gli incontri si è parlato di questioni internazionali, con particolare attenzione alla collaborazione tra gli alleati e alla necessità di mantenere l’unità dell’Occidente. Dopo il colloquio con il presidente del Parlamento europeo, è proseguita la visita ufficiale in Italia, che include anche un incontro con il Papa in Vaticano.

Prima la Farnesina, poi Palazzo Chigi. Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio - che ieri ha incontrato il Papa in Vaticano - prosegue la sua visita istituzionale in Italia incontrato Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Un colloquio di un'ora e mezza quello con la premier italiana. Durante il vertice - ha detto lui stesso in conferenza stampa - non si è discusso del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia. Il segretario di Stato afferma di essere un "forte sostenitore della Nato", ma "alcuni Paesi europei", come la Spagna, "ci hanno negato l'uso di quelle basi per un'emergenza molto importante", il che "ha creato alcuni pericoli inutili" per gli Stati Uniti impegnati nell'offensiva contro l'Iran.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vertice con Rubio, Meloni: "Dialogo franco tra alleati, difendiamo interessi nazionali ma unità dell'Occidente è preziosa"

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