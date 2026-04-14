Procaccini travolge Bonafè | E’ finita per voi compagni Magyar è duro come Orbàn sull’immigrazione video

Durante la trasmissione televisiva “4 di Sera” condotta da Paolo del Debbio, si è verificato un acceso scambio tra Nicola Procaccini e Simona Bonafè. La discussione si è concentrata sull’elezione in Ungheria, con Procaccini che ha commentato la sconfitta di Orbàn e la vittoria di Peter Magyar, rappresentante del centrodestra. Il politico ha commentato che Magyar è duro come Orbàn sull’immigrazione, affermando che la vittoria è un segnale forte per la sinistra, che avrebbe reagito come se avesse vinto lei.

Scontro di fuoco a “4 di Sera “da Paolo del Debbio tra Nicola Procaccini e Simona Bonafè. Tiene banco l’elezione in Ungheria con la sconfitta di Orbàn e l’elezione di Peter Magyar, di centrodestra: vittoria che solo una sinistra disperata ha potuto salutare come se avesse vinto la sinistra. Una sinistra praticamente sbaragliata in Ungheria. Fa notare Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo, che in Ungheria evidentemente c’era una democrazia. Avete mai visto un dittatore indire libere elezioni che lo disarcionassero dal potere? Eppure a sinistra dicevano esattamente il contrario. Per cui l’esponente di FdI mette il punto alle polemiche pretestuose del centrosinistra italiano, arrivato a esultare anche per la vittoria di un conservatore.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Procaccini travolge Bonafè: “E’ finita per voi compagni. Magyar è duro come Orbàn sull’immigrazione” (video) Leggi anche: 4 di Sera, Procaccini a valanga: "Compagno, è finita!". La faccia della dem Bonafè in diretta Ungheria, terremoto politico: Magyar travolge Orban con il 77%La politica ungherese ha vissuto una svolta radicale questa domenica 12 aprile 2026, con il passaggio di testimone che vede Peter Magyar assumere la...