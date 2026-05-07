Roma Meloni incontra premier ungherese Magyar sul tavolo immigrazione Ue difesa | Solida la relazione tra i due Paesi

La premier italiana ha incontrato il primo ministro ungherese in vista della sua investitura ufficiale prevista per il 9 maggio. Durante l’incontro, si sono affrontati temi relativi all’immigrazione, all’Unione Europea e alla difesa. È stato il primo confronto ufficiale tra i due leader, con un focus sulla collaborazione tra i rispettivi Paesi. La relazione tra i due governi è stata definita solida.

Primo incontro diplomatico tra la premier Meloni e Péter Magyar, che diventerà ufficialmente primo ministro ungherese il 9 Maggio, giorno del suo giuramento. L'incontro è stato definito "proficuo" dalla premier, segnando una continuità politica tra i due Paesi durante la delicata fase post-Orban.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, Meloni incontra premier ungherese Magyar, sul tavolo immigrazione, Ue, difesa: "Solida la relazione tra i due Paesi" Notizie correlate Forza Italia vuole invitare a Roma il nuovo premier ungherese Magyar: la mossa di Tajani per distinguersi da Salvini e MeloniIl nuovo primo ministro ungherese Peter Magyar, che domenica ha sconfitto Viktor Orban, potrebbe già arrivare a Roma tra una decina di giorni. Prime frizioni tra il premier ungherese Magyar e l’Ue: “Bruxelles gli ha chiesto di rinunciare a parte dei fondi congelati”Il primo incontro del futuro premier ungherese, Péter Magyar, con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è andato meno bene di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il premier ungherese Péter Magyar incontra giovedì a Roma Giorgia Meloni; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Il segretario di Stato USA Marco Rubio giovedì e venerdì a Roma, obiettivo disgelo; Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Santa Sede e Italia, vede il Papa e Meloni. Roma, Magyar incontra Meloni prima di giurare da premierIl premier ungherese in pectore Peter Magyar ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Per Magyar, accompagnato dalla futura vice premier Anita Orbán, si tratta della p ... tg24.sky.it Il premier ungherese Péter Magyar incontra giovedì a Roma Giorgia MeloniGiorgia Meloni riceve Péter Magyar a Roma: focus su relazioni Italia-Ungheria, Ue, immigrazione e scenari politici dopo Viktor Orbán View on euronews ... msn.com Al via il percorso partecipativo per la pianificazione e realizzazione del futuro Parco della Mistica e dell’Asse di valorizzazione ecologica e culturale dell’Acquedotto Alessandrino, nel MunicipioRomaV. La realizzazione del Parco della Mistica diventerà il f - facebook.com facebook Successo per il film “The Sea” a Roma e in oltre 130 sale con Albanese, Oliva, Innocenzi, Porpiglia (Msf) e Mantovani dalla Flotilla. Oltre 15mila persone collegate da tutta Italia. In sala a Roma anche Sabina Guzzanti, Gabriele Muccino, Laura Morante, Giulia x.com