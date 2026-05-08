Meloni | Con Rubio incontro franco e costruttivo tra nazioni alleate

Da lapresse.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Consiglio ha incontrato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, in un colloquio durato a lungo. Durante l’incontro, si è discusso di vari temi tra nazioni alleate, con un confronto definito molto aperto e positivo. La riunione si è svolta in un clima di collaborazione, senza comunicati ufficiali su eventuali accordi o decisioni specifiche. Nessuna informazione è stata diffusa sui contenuti dettagliati affrontati.

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L’incontro con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, è stato “molto ampio, molto costruttivo tra nazioni che chiaramente sono nazioni alleate, un incontro nel quale abbiamo trattato tanto il tema dei rapporti bilaterali, quanto ovviamente le grandi questioni e gli scenari internazionali, la crisi in Medio Oriente, sicurezza e libertà di navigazione, e quindi lo stretto di Hormuz”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all’arrivo all’evento “L’agricoltura, il futuro”, a Milano. “Abbiamo parlato di alcuni dossier che sono particolarmente importanti per l’Italia, penso alla Libia e al Libano “. “Abbiamo parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, prossima visita del presidente americano”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Meloni: "Con Rubio incontro franco e costruttivo tra nazioni alleate"

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